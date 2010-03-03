Хоккей. У Кросби стащили счастливую клюшку

У нападающего сборной Канады по хоккею Сидни Кросби пропала клюшка, которой он забросил победную шайбу в ворота американцев в финале Олимпиады-2010. Клюшки, а также краги, в которых Кросби играл в финале, не оказалось среди экипировки, собранной персоналом команды по окончании встречи, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Кросби забросил победную шайбу на восьмой минуте овертайма и, празднуя гол, сразу выбросил клюшку, краги и шлем. Остальные игроки сборной Канады также побросали на лед свою экипировку. По словам исполнительного вице-президента Ассоциации хоккея Канады Джонни Мисли, после игры экипировка была разложена по сумкам (баулам) игроков. Однако в бауле Кросби не оказалось ни его клюшки, ни краг. Это выяснилось, когда представитель Зала хоккейной славы в Торонто обратился к руководству сборной Канады с просьбой передать клюшку, которой Кросби забросил победную шайбу. По словам Мисли, пока нельзя сказать наверняка, была ли клюшка украдена, или она просто потерялась среди остальной экипировки. Вице-президент ассоциации пообещал разобраться в этом происшествии. Что касается Зала хоккейной славы, то он пока получил предметы экипировки других хоккеистов сборной Канады.