ФИФА сохранила за Украиной 24-е место

Национальная сборная Украины по футболу сохранила 24-е место в обновленном рейтинге FIFA. В февральском списке FIFA лидер не изменился - это сборная Испании, передает Лига. Второе место по-прежнему удерживают бразильцы, третьими остаются голландцы. Команда Германии поднялась на пятое место, опередив португальцев, а сборная Англии стала восьмой, поменявшись местами с Аргентиной. Также в первую десятку поднялась сборная Греции. Сборная России улучшила свои позиции на один пункт и теперь занимает 12-е место в рейтинге FIFA. Рейтинг FIFA: 1. (1.) Испания - 1642 2. (2.) Бразилия - 1594 3. (3.) Голландия - 1324 4. (4.) Италия - 1226 5. (6.) Германия - 1208 6. (5.) Португалия - 1201 7. (7.) Франция - 1171 8. (9.) Англия - 1109 9. (8.) Аргентина - 1087 10. (12.) Греция - 1074 11. (11.) Хорватия - 1050 12. (11.) Россия - 1042 13. (19.) Сербия - 980 14. (16.) Чили - 971 15. (17.) Мексика - 968 15. (18.) Швейцария - 968 17. (10.) Египет - 967 18. (14.) США - 954 19. (21.) Уругвай - 936 20. (20.) Камерун - 888 ...24. (24.) Украина - 851 Напомним, что 2009-й год национальная сборная Украины закончила на 22-м месте.