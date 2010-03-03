Кличко снялся в самом успешном телешоу Европы

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко принял участие в съемках самого успешного телешоу Европы Wetten, dass...? («Бьюсь о заклад, что…?»). Программа выходит на немецком телеканале ZDF. Чемпион мира приехал на шоу из тренировочного лагеря в австрийском Гоинге, где он готовится к поединку против американца Эдди Чемберса. «Программа Wetten, dass...? всегда с юмором, она интересна. Здесь можно встретить многих известных людей, к примеру, участников группы KISS или Кевина Костнера», - сказал Владимир после шоу, передает Чемпионат.ру. Басист американской рок-группы KISS Джин Симмонс и актер Кевин Костнер, которые следят за карьерой братьев Кличко, пожелали Владимиру победы над соперником 20 марта в немецком Дюссельдорфе.