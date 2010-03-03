Формула-1. Хэмилтон: Мне нужен очень сильный напарник

Чемпион мира 2008 года Льюис Хэмилтон уверен, что для достижения высоких результатов нужен сильный напарник. «Хочу, чтобы команда была как можно лучше, чтобы мой напарник наряду со мной набирал очки. Когда он будет побеждать, мне нужно финишировать вторым. Когда же я буду выигрывать, он должен быть следом за мной. Нужно, чтобы была команда. Нельзя выиграть Кубок конструкторов одному. Так что мне нужен настолько сильный напарник, насколько это возможно. Важно, чтобы кто-то вас подгонял. В 2007-м меня мотивировал Фернандо Алонсо, а в 2008 году в определенных моментах подгонял Хейкки Ковалайнен. Нисколько не сомневаюсь, что в этом сезоне Дженсона Баттона будет тяжело одолеть. Его прошлогодние результаты говорят сами за себя», – цитирует Хэмилтона Sports.ru со ссылкой на Telegraph. Льюис утверждает, что в этом году его мотивация стала еще выше, чем в прошлых трех сезонах. И дело не только в том факте, что напарником стал Баттон. «Не знаю, почему, но это так. Прошлый год был очень сложным: я не был среди лидеров, потом получил возможность бороться за победы – возможно, поэтому. Мне не хватает побед, не хватает борьбы за лидерство, за очки, я хочу видеть команду в красных (победных) футболках после гонки. Удивительно здорово наблюдать за улыбками коллектива, когда покидаешь автодром. Так что есть и другие факторы мотивации, помимо конкуренции с тремя чемпионами мира. Что касается борьбы с Дженсоном, то он не является моей целью. Напарник никогда не должен быть вашей целью. Может быть, для него это не так, но мне важно победить всех. Я не думаю о том, кто за рулем второй машины, я хочу быть в группе лидеров. Что касается уроков прошлого, то могу лишь сказать, что можно успешно работать вместе. В 2007 году, возможно, в некоторых случаях мы с Фернандо Алонсо сотрудничали недостаточно хорошо, мы не работали на команду. Но, думаю, Дженсон и я, мы оба понимаем, что должны работать вместе, чтобы сделать команду сильнее. Несмотря на то, что мы оба хотим опередить друг друга, одновременно мы хотим выиграть Кубок конструкторов и добиться победы для одного из нас в личном зачете. Полагаю, мы оба это понимаем», – заявил Хэмилтон.