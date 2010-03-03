Кличко: Перед боем с Льюисом деньги для меня имели второстепенное значение

Чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, который безуспешно ведет переговоры об организации поединка против Николая Валуева, рассказал, как согласился когда-то на бой с чемпионом Ленноксом Льюисом. «Контракт был подписан за два дня. Причем я совершенно не готовился к этому бою. Леннокс Льюис должен был встречаться с американцем Кирком Джонсоном, но Кирк получил травму. Предложение выйти на ринг против Льюиса поступило мне за 10 дней до начала поединка. Я сразу согласился. Сказал, что это мой шанс и я собираюсь им воспользоваться. Деньги тогда для меня имели второстепенное значение. Я не торговался», – цитирует боксера издание «Блик». Напомним, что в ходе переговоров об организации боя с Валуевым Кличко уже дважды приходилось улучшать предложение – сначала с 1 млн долларов до 2-х, а затем до 2,5. Представляющий интересы Валуева Дон Кинг по-прежнему требует гонорар в размере 4-х млн долларов.