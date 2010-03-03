Бокс. Маскаев: Сейчас пытаюсь пережить тяжелый период

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев, который свой последний поединок проиграл в декабре прошлого года нокаутом в первом раунде Нэги Агилере, рассказал, что не намерен завершать карьеру. «В спорте случаются взлеты и падения, главное при поражении — не падать духом. Сейчас пытаюсь пережить тяжелый период, а дальше приложу максимум усилий, чтобы исправить положение. Отдельные специалисты, правда, высказываются: мол, Маскаеву пора заканчивать, старый уже… Говорить они могут все, что угодно, но я чувствую себя хорошо. Поэтому пойду дальше и надеюсь добиться хороших результатов. Уже начал тренироваться — по утрам бегаю, вечером хожу в спортзал, работаю с тренажерами, с грушей… Занимаюсь с удовольствием, нагрузки переношу легко, физические показатели у меня на высоком уровне. Останавливаться на столь грустной ноте точно не собираюсь», – говорит Маскаев. Боксер также уточнил, когда состоится его возвращение на ринг. «Ориентировочно в середине мая в Саранске мы собираемся организовать матч с известным и опытным боксером, который провел на профессиональном ринге большое количество встреч. Это будет темнокожий противник, и я приложу максимум усилий, чтобы порадовать земляков красивой победой. А заодно докажу себе, что поражение Агилере было нелепой случайностью. Чувствую, что есть еще порох в пороховницах», – приводит слова Маскаева Sports.ru со ссылкой на издание «Столица С».