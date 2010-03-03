Игрок ЦСКА забил мяч за сборную Японии

Полузащитник московского ЦСКА японец Кэйсукэ Хонда забил мяч за сборную своей страны. Хонда отличился 3 марта в матче отборочного турнира Кубка Азии по футболу против Бахрейна. Японцы одержали победу со счетом 2:0, а игрок ЦСКА установил окончательный результат, отличившись в компенсированное время, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. Первый гол сборной Японии на счету нападающего Синдзи Окадзаки. Он открыл счет на 36-й минуте встречи, завершив комбинацию ударом головой. Хонда также забил свой гол головой. Матч Япония - Бахрейн стал для обеих команд последним в отборочном турнире Кубка Азии. Обе сборные досрочно обеспечили себе участие в финальном турнире, но благодаря победе японцы заняли первое место в группе А. В шести матчах сборная Японии набрала 15 очков. Финальный турнир Кубка Азии пройдет в Катаре с 7 по 29 января 2011 года. В нем примут участие десять сборных.