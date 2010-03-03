Жириновский (об олимпийцах): Плохому танцору все что-то мешает

Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский считает, что отставка главы Олимпийского комитета России Леонида Тягачева и министра спорта Виталия Мутко не решит проблем, из-за которых российские спортсмены показали невысокие результаты на Олимпиаде в Ванкувере. Жириновский предлагает свою помощь в психологической подготовке спортсменов к выступлениям, передает «РИА«Новости». «Уйдет сейчас этот Тягачев, и уйдет Мутко - ничего не изменится. Русская поговорка гласит: как друзья вы не садитесь, все в музыканты не годитесь, или плохому танцору все что-то мешает. Мешает - отрежьте. Не отрезают и не танцуют, а ведь что-то делать надо», - сказал Жириновский на встрече с екатеринбургскими студентами. Причины невысоких результатов сборной России на Олимпиаде в Ванкувере Жириновский охарактеризовал как чисто биологические. «Другой часовой пояс - 11 часов. Я когда приезжал в Америку - 16 часов - все, спать хочется, ничего больше не хочется. Поэтому, когда там были соревнования, здесь была ночь. Вот давайте вас ночью подымем – беги», - пояснил Жириновский. По его словам, еще одной причиной слабого выступления стало то, что страна перешла к другим принципам организации спорта: тренеры и спортсмены поехали работать за границу, поэтому в России осталось гораздо меньше профессионалов. «И нет подготовки психологической. Я Мутко сколько раз говорил: Давайте я приду, с командой поработаю пять-десять минут», - заявил вице-спикер. Ранее Президент России Дмитрий Медведев заявил, что чиновники, отвечавшие за подготовку российской сборной к Олимпиаде в Ванкувере, должны написать заявления об уходе.