Игрок киевского «Динамо» подписал контракт с российским клубом

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Дедечко подписал контракт с российским клубом «Амкар». Команда из Перми выступает в Премьер-лиге России, а первый матч в новом сезоне проведет 12-го марта с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)». Денис Дедечко родился в июле 1987 года в Киеве. Выступал за детские команды «Смена-Оболонь», «Киев-Восток», а в 2004 года был приглашен в «Динамо-2». За три года Денис Дедечко провел в первой лиге более 60-ти матчей, а летом 2007 года стал обладателем Суперкубка Украины (центральный полузащитник стал одним из героев победы над донецким «Шахтером»). Несмотря на многочисленные авансы, закрепиться в основном составе «Динамо» у Дедечко не получилось. Следующие полгода на правах аренды футболист провел в ахтырском «Нефтяник-Укрнафте», затем год в российской «Луч-Энергии». В январе 2010 года Валерий Газзаев взял Дениса Дедечко на сбор «Динамо» в Израиль, но по возвращению в Киев игрок покинул расположение клуба и уехал на просмотр в «Амкар». Отметим, что в Перми теперь будут выступать трое бывших динамовцев - Георгий Пеев, Виталий Федорив и Денис Дедечко.