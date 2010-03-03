Скончался первый олимпиец Таджикистана

Ибрагим Хасанов, ставший первым представителем Таджикистана, который принял участие в Олимпийских играх, скончался во вторник в Тегеране на 73-м году жизни, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Таджикистана. В последние годы Ибрагим Хасанов работал и тренировал сборную команду Ирана по гребле на байдарках. Хасанов, двукратный Чемпион Европы по гребле (1961-62 годы), серебряный призер Чемпионата мира (1962) и 11-кратный СССР, был первым олимпийцем из Таджикистана (Рим, 1960, Токио, 1964). В ближайшее время тело Ибрагима Хасанова привезут из Ирана на родину, в Таджикистан. Похороны пройдут 5 марта в Душанбе в местечке Лучоб (северо-западная окраина Душанбе), где находится аллея почетного захоронения, где покоятся выдающиеся деятели культуры и искусства Таджикистана, ученые и государственные деятели. Ибрагим Хасанов был ректором Таджикского института физической культуры (1984-1985), главой Госкомитета Таджикской ССР по физической культуре и спорту (1985-1991), первым президентом Олимпийского комитета Таджикистана (1992-1995).