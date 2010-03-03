Тягачев подал в отставку с поста главы Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подал в отставку, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ОКР. Руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Геннадий Швец подтвердил отставку президента ОКР Леонида Тагячева. «Действительно, Леонид Тягачев подал в отставку, – сказал Швец. – Было много раз сказано, что ОКР не отвечает за спортивную подготовку. Тем не менее, Тягачев как настоящий спортсмен и выдающийся тренер решил взять вину за всех и всё на себя. Надеемся, что ему на смену придет достойный руководитель и поможет всему спортивному движению выбраться из того состояния, где оно сейчас находится». На вопрос, связана ли отставка Тягачева с заявлением президента РФ Дмитрия Медведева о необходимости «всем ответственным» написать заявления об уходе, Швец сказал: «Да, конечно. Это прямая реакция на слова президента»