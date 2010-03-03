Фехтование. Украинка в первый день ЧЕ завоевала «бронзу»

Вчера в Афинах стартовал Чемпионат Европы среди кадетов. Для украинцев первый день Евро завершился бронзовой наградой саблистки Алины Комащук. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская.



В четвертьфинале в напряженном поединке Алина победила россиянку Марию Ридел 15:14, а в полуфинале уступила будущей чемпионке турнира Кате Варлей из Венгрии 9:15.

Немного не хватило еще одной украинке Марине Семенько до попадания в четверку сильнейших – в четвертьфинале Марина уступила россиянке Яне Егорян.



Анастасия Ермолович и Елена Прокуда, которые также боролись за европейские награды, завершили свое выступление соответственно в 1/16 и 1/32 финала. Анастасия двумя ударами уступила исландке Гуннхилдур Гардарсдоттир 13:15., которой, впрочем, позже «отомстила» за подругу Семенько, выиграв 15:14 в 1/8 финала. А Елена Прокуда проиграла немецкой спортсменке Ставрула Димкоу 11:15.



В противовес бронзе в сабле выступление рапиристов, соревнования которых так же стартовали 2 марта, оказалось неудачным. Наилучшим результатом для Украины стало 29 место Максима Люльки, который в 1/16 финала уступил Кириллу Личагину из России 5:15.



Антон Гребцов и Дмитрий Чучукало выбыли из борьбы в 1/32 финала. Антон со счетом 8:15 проиграл венгру Даниэлю Сайо, а Дима уступил шведу Джимми Стьерндаль 12:15.

Четвертый член команды Андрей Подшивалов не вышел из предварительного тура и занял в итоге 76 место.



А вот для россиян этот день закончился настоящим триумфом: на европейском первенстве они выиграли медали всех достоинств. «Золото» в финальном поединке разыграли Кирилл Личагин и Никита Нагаев. Чуть точнее в этой встрече оказался Личагин — 15:12. А на третью ступень пьедестала почета поднялся Илья Дегтярев.



Технические результаты:



Сабля женская:



1. Ката Варлей (Венгрия)

2. Яна Егорян (Россия)

3. Алина Комащук (Украина)

3. Анна Мартон (Венгрия)

8. Марина Семенько (Украина)

18. Анастасия Ермолович (Украина)

33. Елена Прокуда (Украина)



Рапира мужская:



1. Кирилл Личагин (Россия)

2. Никита Нагаев (Россия)

3. Илья Дегтярев (Россия)

3. Пьеро Франко (Италия)

29. Максим Люлька (Украина)

47. Дмитрий Чучукало (Украина)

53. Антон Гребцов (Украина)

76. Андрей Подшивалов (Украина)

