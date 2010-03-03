В среду, у марта, на 64-м году жизни умер легендарный футболист «Днепра» и многолетний капитан днепропетровского клуба Роман Шнейдерман. «После тяжелой болезни перестало биться сердце легендарного капитана нашей команды, рекордсмена по количеству матчей в чемпионате страны Романа Шнейдермана», - говорится на официальном сайте ФК «Днепр». Роман Шнейдерман родился 24 февраля 1947 года, в начале 60-х годов в группу подготовки «Днепра» к тренеру Михаилу Коломойцу пришла целая плеяда будущих звезд советского футбола. В их числе - Роман Шнейдерман. За долгие годы своей карьеры Роман Шнейдерман защищал цвета лишь одного клуба – «Днепра». 360 матчей он провел в составе команды в чемпионате СССР - до сих пор это непревзойденный рекорд. В 1973 году Роман был избран капитаном команды, и в этой роли пребывал до завершения карьеры. Шнейдерман и «Днепр» вместе вышли в высшую лигу в 1971 году, выходили в полуфинал Кубка страны, выигрывали Кубок газеты «Советский спорт». Этот приз был завоеван в 1977 году - по окончании этого сезона завершилась карьера Романа Шнейдермана. Следующий 1978 год Шнейдерман провел в тренерском штабе «Днепра», затем был арбитром, а до последних дней жизни трудился председателем федерации футбола Днепропетровска, делегатом ФФУ на матчах Премьер-лиги, старшим тренером по футболу в днепропетровском УФК. Школу Романа Шнейдермана прошло немало известных игроков. Самым же известным его воспитанником является один из лидеров нынешнего «Днепра», игрок сборной Украины Руслан Ротань. Церемония прощания с Романом Шнейдерманом состоится в пятницу, 5 марта в УФК (ул. Ермоловой, 51) с 10 до 12 часов.