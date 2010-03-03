Зауэрланд: Валуев должен принять предложение Кличко

Компания Sauerland Events, являющаяся одним из промоутеров Николая Валуева, считает, что ему необходимо принять предложение чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Виталия Кличко, который выплатит россиянину за бой $ 2,5 млн. «Он ещё никогда столько не зарабатывал. Тем более что он сразу же получает шанс вновь сразиться за титул чемпиона мира. Мы часто контактируем с Доном Кингом. Сейчас он должен пойти на уступки. Иначе создастся впечатление, будто Николай избегает боя», — цитирует Криса Мейера Bild.de. С ним соглашается и Калле Зауэрланд: «Валуев должен принять это предложение».