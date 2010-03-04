Глава Олимпийского комитета России обещает уйти красиво

Леонид Тягачев, 3 марта объявивший об отставке с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), пообещал сделать свой уход красивым. По словам Тягачева, 4 марта он сделает "красивое заявление об отставке". Чиновник добавил, что, несмотря на увольнение, он останется "на острие российского спорта", сообщает агентство «Весь спорт». Объясняя свое решение уйти в отставку, Тягачев сказал, что он принимает удар на себя, чтобы его единомышленники во главе с министром спорта, туризма и молодежной политики России Виталием Мутко завершили реформу российского спорта и привели сборную России к победе на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тягачев добавил, что ОКР не может нести ответственность за неудачное выступление сборной России на Играх-2010, однако "как спортсмен, как тренер, как руководитель и просто как патриот своей страны" он принял решение об отставке. По словам чиновника, он чувствует особую персональную ответственность за каждый вид спорта и каждого спортсмена. Что касается выборов нового президента ОКР, то, по словам Тягачева, их дата будет назначена 10 или 12 марта, когда пройдет заседание исполкома ОКР. По уставу ОКР, отчетно-выборное собрание, на котором будет избран новый президент, пройдет не ранее чем через 45 дней после назначения даты собрания. Об отставке Тягачева с поста президента ОКР стало известно 3 марта. Двумя днями ранее президент России Дмитрий Медведев, комментируя неудачное выступление сборной России на Олимпиаде-2010 (11-е место в командном зачете), заявил, что все спортивные чиновники, ответственные за результаты спортсменов, должны написать заявления об отставке.