Футбол. Россия не смогла обыграть Венгрию

Сборная России по футболу не смогла обыграть национальную команду Венгрии в последнем матче под руководством главного тренера Гууса Хиддинка. Встреча, прошедшая 3 марта в венгерском Дьере, завершилась ничьей 1:1. Первый канал в прямом эфире показывал матч, а "Лента.ру" вела его текстовую трансляцию. Хозяева поля первыми открыли счет. На исходе первого тайма Вильмош Ванцак воспользовался подачей партнера по команде и забил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Сравнять счет россиянам удалось на 59-ой минуте матча. После подачи углового в исполнении игрока "Арсенала" Андрея Аршавина расторопнее всех оказался его коллега по английской премьер-лиге Динияр Билялетдинов, выступающий за "Эвертон". В концовке встречи Россия осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Игорь Денисов. Этот товарищеский матч стал последним для Гууса Хиддинка во главе сборной России. Голландский специалист 30 июня прекратит сотрудничество с Российским футбольным союзом и с 1 августа возглавит сборную Турции. Руководить турецкой командой Хиддинк будет до 31 июля 2012 года. Напомним, сборную России Хиддинк возглавил в 2006 году. Под его руководством российские футболисты удачно сыграли на чемпионате Европы 2008 года, завоевав бронзовые медали европейского первенства. В ноябре 2009 года Россия проиграла Словении в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, после чего в СМИ появились предположения о скором уходе голландца с поста главного тренера российской сборной, а затем и о его новом месте работы.