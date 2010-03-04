Главным олимпийцем России может стать Фетисов

После отставки Леонида Тягачева с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР), которая формально должна состояться уже в четверг, это кресло может занять один из непримиримых оппонентов Тягачева - бывший глава расформированного Росспорта Вячеслав Фетисов. Напомним, что накануне все ведущие информагентства дважды сообщали об отставке Тягачева, и дважды эту информацию опровергала его пресс-служба. Тем не менее, как утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в ОКР, заявление об уходе главы комитета действительно уже имеется в проекте, и составлено оно было после того, как накануне в первой половине дня он нанес визит в администрацию президента РФ, факт которого официально в ОКР не комментируют. Существует высокая вероятность того, что Тягачев формально сложит с себя полномочия главы ОКР уже в четверг до полудня. В таком случае полномочия президента организации перейдут к одному из вице-президентов (всего их шесть) по выбору исполкома ОКР. Он же должен назначить дату выборов нового президента и созвать для этого олимпийское собрание.