Баскетбол. Евролига. 5-й тур. Результаты игр

4 марта 2010, 09:49

Евролига. Топ-16. 5-й тур. ЦСКА был сильнее «Уникахи», «Химки» крупно проиграли «Цибоне» и другие матчи. Евролига Топ-16 5-й тур Группа E Марусси Греция – Барселона Испания – 58:85 (20:18, 15:24, 3:17, 20:26) 3 марта. 20.15. МАРУССИ: Кис (12), Лукас (6 + 8 подборов + 3 передачи – 5 потерь), Пелеканос (5), Kaймакоглу (9), Хоумэн (4) – старт; Батис (5 + 3 перехвата), Наджфеджи (7), Мавроэйдис (6), П.Калатес (4), Аригбабу, Лаккас (н.в.), Кумпурас. БАРСЕЛОНА: Рикки Рубио (4), Наварро (13), Микель (8 + 10 подборов), Moррис (0), Э.Лорбек (10) – старт; Базиле (3), Триас (6), Лакович (10 + 4 передачи), Бартон (4), Ф.Васкес (8), Сада, Гримау (3). Партизан Белград Сербия – Панатинаикос Греция 4 марта. 21.45. Группа F Маккаби Тель-Авив – Монтепаски Сиена Италия 4 марта. 21.00. Эфес Стамбул – Реал М Испания 4 марта. 20.15. Группа G БК Жальгирис Каунас – Проком Сопот – 93:88 (22:18, 28:16, 23:29, 20:25) 3 марта. 20.45. ЖАЛЬГИРИС: Калниетис (11 + 4 передачи), Браун (23), Шаленга (11), Климавичюс (10 + 5 подборов), Уотсон (9 + 11 подборов) – старт; Чапин (3), Почюс (10), Юшкевичюс (н.в.), Делаш (2), Бегич (11 + 7 подборов), Милакнис (3), Вене (н.в.). ПРОКОМ: Логан (22), Юинг (11 + 5 передач), Вудс (17), Баррелл (10 + 7 подборов), Грычанюк (7) – старт; Северын, Харрингтон, Ягла (8), Лапета (н.в.), Замойски, Шчотка, Варда (13 + 7 подборов). Уникаха Испания – ЦСКА Москва – 70:76 (10:24, 8:9, 22:16, 30:27) 3 марта. 21.45. УНИКАХА: Кук (17 + 8 передач + 3 перехвата), Бланко (2), Хименес (7), Принтезис (15), Фрилэнд – старт; Гомис, Дауделл (14), Велш (7), Синанович (4), Гиллем Рубио (1), Арчибальд (3). ЦСКА: Планинич (10, 5 фолов), Лэнгдон (5), Шишкаускас (16 – 5 потерь), Хряпа (11 + 8 передач + 3 перехвата), Каун (14 + 8 подборов) – старт; Курбанов (н.в.), Холден (3), Менса-Бонсу (н.в.), Забелин (н.в.), Понкрашов (4 + 4 передачи), Воронцевич (13), Соколов (н.в.). Группа H Цибона Загреб Хорватия – БК Химки Москва Россия – 82:63 (20:17, 20:8, 18:18, 24:20) 3 марта. 20.30. ЦИБОНА: Марко Томас (15), Б.Богданович (22 + 9 подборов), Джэмонт Гордон (23 + 8 подборов + 3 передачи – 5 потерь), Андрич (9 + 9 подборов + 3 перехвата, 5 фолов), Радосевич (2) – старт; Врбанч, Троха (2), Багарич (7), С.Удрих (2), Зубчич. ХИМКИ: Кабесас (2), Лэнгфорд (16), МакКарти (10), Янкунас (7), Явтокас (8 + 6 подборов) – старт; Фридзон (7), Топоров, Дмитриев (3), Лопес (4 – 4 потери), Мозгов (6), Зайцев (н.в.). Олимпиакос Греция – Каха Лаборал Испания 4 марта. 21.45.

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