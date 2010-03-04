Товарищеские матчи сборных. Результаты

Состоялись товарищеские матчи сборных - Россия сыграла вничью с Венгрией, Франция уступила Испании, Германия проиграла Аргентине… Товарищеские матчи Венгрия – Россия – 1:1 (1:0, 0:1) Голы: 1:0 – Vanczak (39), 1:1 – Билялетдинов (59). ЮАР – Намибия – 1:1 (0:1, 1:0) Голы: 0:1 – Bester (42), 1:1 – Мпхела (70). Румыния – Израиль – 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – Бенаюн (45), 0:2 – Барда (84, пенальти). Люксембург – Азербайджан – 1:2 (1:2, 0:0) Голы: 0:1 – Guliyev (27), 1:1 – Штрассер (33), 1:2 – Mammadov (36). Швейцария – Уругвай – 1:3 (1:1, 0:2) Голы: 1:0 – Инлер (29, пенальти), 1:1 – Форлан (34), 1:2 – Суарес (49), 1:3 – Кавани (87). Австрия – Дания – 2:1 (2:1, 0:0) Голы: 1:0 – Шимер (11), 1:1 – Бендтнер (17), 2:1 – Валльнер (37). Польша – Болгария – 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Блашчиковски (43), 2:0 – Левандовски (62). Голландия – США – 2:1 (1:0, 1:1) Голы: 1:0 – Кюйт (40, пенальти), 2:0 – Хунтелар (73), 2:1 – Боканегра (89). Италия – Камерун – 0:0 (0:0, 0:0) Уэльс – Швеция – 0:1 (0:1, 0:0) Гол: 0:1 – Элмандер (44). Словения – Катар – 4:1 (3:1, 1:0) Голы: 1:0 – Новакович (14), 2:0 – Цесар (30), 3:0 – Кирм (34), 3:1 – Montezine (41), 4:1 – Йокич (67). Албания – Северная Ирландия – 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – Скела (26). Бельгия – Хорватия – 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – Кранчар (63). Германия – Аргентина – 0:1 (0:1, 0:0) Гол: 0:1 – Игуаин (45). Шотландия – Чехия – 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – Браун (62). Англия – Египет – 3:1 (0:1, 3:0) Голы: 0:1 – М. Зидан (23), 1:1 – Крауч (57), 2:1 – Райт-Филлипс (75), 3:1 – Крауч (80). Франция – Испания – 0:2 (0:2, 0:0) Голы: 0:1 – Вилья (22), 0:2 – Рамос (45). Португалия – Китай – 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – У. Алмейда (35), 2:0 – Лиедсон (90). Ирландия – Бразилия – 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – Эндрюс (44, автогол), 0:2 – Робиньо (76). Македония – Черногория – 2:1 (0:0, 0:0) Армения – Белоруссия – 1:3 (0:0, 1:3) Голы: 0:1 – Путило (58), 1:1 – Pachayan (59), 1:2 – А. Глеб (73), 1:3 – Родионов (86). Южная Корея – Кот-д'Ивуар – 2:0 (0:0, 0:0) Греция – Сенегал – 0:2 (0:0, 0:2) Голы: 0:1 – Ньянг (71), 0:2 – Ндав (80). Грузия – Эстония – 2:1 (1:0, 1:1) Голы: 1:0 – Кобиашвили (45, пенальти), 1:1 – Purje (83), 2:1 – Сирадзе (90). Словакия – Норвегия – 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – Moldskred (67). Кипр – Исландия – 0:0 (0:0, 0:0) Босния и Герцеговина – Гана – 2:1 (1:1, 1:0) Голы: 0:1 – Мунтари (22), 1:1 – Ибишевич (40), 2:1 – Пьянич (65). Молдавия – Казахстан – 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – Epureanu (65). Мальта – Финляндия – 1:2 (1:0, 0:2) Голы: 1:0 – Mifsud (17), 1:1 – Р. Еременко (66, пенальти), 1:2 – Вяюрюнен (69). Турция – Гондурас – 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Гюнгер (41), 2:0 – Алтынтоп (55). Алжир – Сербия – 0:3 (0:1, 0:2) Голы: 0:1 – Пантелич (16), 0:2 – Кузманович (55), 0:3 – Тошич (65).