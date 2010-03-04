Глава Олимпийского комитета России подал в отставку

Начальник отдела общественных связей и пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадий Швец сообщил, что президент ОКР Леонид Тягачев подал в отставку. «Леонид Васильевич написал соответствующее заявление об отставке. Я не знаю всех нюансов его мотивировки, но в любом случае это, вероятно, имеет связь с выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере», – приводит слова Швеца «Интерфакс». Ранее Дмитрий Медведев потребовал от чиновников, ответственных за подготовку российских спортсменов к Олимпиаде в Ванкувере, написать заявления об уходе.