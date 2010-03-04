Стало известно имя нового бойфренда Магдалены Нойнер

Нового друга Магдалены Нойнер зовут Сеппи Хольцер. Он играет на кларнете в оркестре, дирижером которого является Пауль Нойнер, отец двукратной олимпийской чемпионки. В этом же музыкальном коллективе состоят братья Магделены, Пауль и Кристофер, сообщает Bild. «Лена и Сеппи встречаются порядка шести месяцев, очень красивая пара. Они знают друг друга с самого детства, еще вместе в школу ходили», – отметил руководитель оркестра Альфред Сперер. Сообщается, что новый друг Магдалены получил сертификат плотника, и сейчас посещает курсы по строительному проектированию в Мюнхене. Магдалена Нойнер скрывала имя своего нового бойфренда, поэтому Сеппи Хольцер не присутствовал на Олимпийских играх в Ванкувере. Sports.ru