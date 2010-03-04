Сербская команда Stefan GP вернула Жака Вильнева в Формулу-1

В самых престижных гоночных соревнованиях мира - Формуле-1 - состоялся еще один громкий камбэк. Следом за легендарным Михаэлем Шумахером в «Королевские Гонки» вернулся знаменитый канадец Жак Вильнев. Он официально стал пилотом Stefan GP, и готов выступать в составе сербской команды в 2010 году. Об этом объявил владелец команды Зоран Стефанович. «Это отличная новость, когда в команде, вроде Stefan GP появляется пилот, который знает, как выигрывать гонки и чемпионаты. Конечно будут вопросы о форме Жака, его опыте последних выступлений, но как часто говорят люди, выигрывавшие чемпионаты мира: «талант не пропьешь», - сказал Стефанович. Напомним, Вильнев становился чемпионом мира в классе Формула-1 в чемпионате 1997 года. 38-летний канадец, после ухода из «Больших Призов» в 2006, пробовал себя в других гоночных сериях, но успеха нигде больше не добился. gazeta.ua по материалам Newsru.ua