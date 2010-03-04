«Феррари» встретилась с болельщиками

Сегодня в итальянской Модене команда «Феррари» организовала день встречи с членами официально зарегистрированных фан-клубов Scuderia Ferrari Club, Ferrari Club Italia и Scuderia Ferrari Community, а также владельцами автомобилей «Феррари». На встрече присутствовали гонщики конюшни Фелипе Масса и Фернандо Алонсо, третий пилот Джанкарло Физикелла, а также штатные испытатели команды Марк Жене и Лука Бадоер. Они отвечали на вопросы болельщиков, раздавали автографы, а затем провели картинговую гонку, сообщает официальный сайт Скудерии. sports.ru