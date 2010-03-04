Анри назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2010

Форвард испанской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Тьерри Анри назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира 2010 года. Об этом пишет испанская газета Marca. По словам Анри, испанцы наряду с бразильцами являются главными претендентами на победу на первенстве планеты в ЮАР. Анри назвал испанцев фаворитами ЧМ-2010 после товарищеского матча Испания - Франция, который состоялся 3 марта. В этой встрече испанцы выиграли со счетом 2:0. Голы в составе победителей забили Давид Вилья и Серхио Рамос. По словам Анри, в матче Испания - Франция встречались команда, которая может выиграть чемпионат мира и команда, которой предстоит еще много сделать для того, чтобы показать на ЧМ-2010 хороший результат. Анри подчеркнул, что испанцы напомнили ему сборную Франции несколько лет назад. Форвард назвал сборную Испании командой с другой планеты. Lenta.ru