Олег Маскаев объявил о возвращении на ринг

Российский боксер-тяжеловес Олег Маскаев, в декабре потерпевший поражение нокаутом от доминиканца Нахи Агилеры, объявил о возвращении на ринг. 41-летний спортсмен проведет свой следующий бой в середине мая в Саранске. Соперник россиянина пока неизвестен, но, по словам Маскаева, это будет известный и опытный боксер, сообщает интернет-издание boxingscene.com. Боксер признался, что он сильно переживал из-за поражения от Агилеры, и назвал его худшим эпизодом в своей карьере. Маскаев отметил, что он пропустил случайный удар в первом раунде, что может случиться с любым боксером. Россиянин считает, что главное для него - восстановиться психологически. Олег Маскаев провел на профессиональном ринге 43 боя, одержал 36 побед (27 - нокаутом) и потерпел семь поражений. С декабря 2006 года по март 2008 года россиянин владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Lenta.ru