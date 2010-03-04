Медведцева исключила свое участие в Олимпиаде-2014

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева заявила, что она наверняка не выступит на Олимпиаде 2014 года в Сочи. По словам спортсменки, которой 7 июля исполнится 35 лет, уже сейчас каждый старт и каждая тренировка даются ей тяжело. Медведцева добавила, что она хочет посвятить себя детям, пишет издание «Спорт-Экспресс». Что касается Олимпиады в Сочи, то биатлонистка считает, что сборная России должна «дать достойный бой», поэтому надо будет выпустить молодых спортсменок, чтобы те «рвали и метали». Медведцева завоевала первое олимпийское золото в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, выиграв гонку преследования (тогда она выступала под фамилией Пылева). На Играх-2010 в Ванкувере она получила золотую медаль в составе эстафетной команды. Кроме того, на Олимпиаде-2002 Медведцева выиграла бронзу в эстафете. На чемпионатах мира она завоевала шесть золотых медалей. На Олимпиаде 2006 года в Турине россиянка стала второй в индивидуальной гонке, но вскоре была уличена в употреблении запрещенного препарата карфедона. Ее лишили серебряной медали и дисквалифицировали на два года. В феврале 2008 года спортсменка вернулась в большой спорт и стала выступать под фамилией Медведцева.