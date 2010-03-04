Украинская фигуристка будет выступать за Россию

Украинская фигуристка Татьяна Волосожар может выступать за сборную России. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, передает корреспондент «СПОРТглавреда». Напомним, что на Олимпийских играх Волосожар выступала вместе с 30-летним Станиславом Морозовым. Пара заняла 8-е место, партнер после Игр принял решение закончить карьеру. - Татьяна - одна из самых перспективных партнерш в мире. Ей уже сделали предложение из России, партнера ей подыщут, - сказал Сергей Бубка. Бывшая партнерша Морозова, Алена Савченко с 2003 года катается за Германию. Вместе с Робином Шовкови она трижды выиграла первенство Европы и дважды чемпионат мира. На Олимпийских Играх в Ванкувере пара Савченко / Шовкови занял третье место. - Да, медалей в Ванкувере мы не получили, - улыбается Сергей Бубка. Зато можем гордиться тем, что у девочки из Обухова, Алены Савченко, есть бронза Игр. Gazeta.ua