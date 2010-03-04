Команда «Рено» подтвердила партнерство с «Ладой»

Глава команды «Рено» и компании Mangrove Capital Жерар Лопес подтвердил начало сотрудничества с «Ладой». «Мы горды объявить о новом соглашении, которое отмечает еще один важный шаг для команды «Рено» и «Формулы-1» в России. В прошлые годы компания Mangrove Capital активно вкладывала финансовые ресурсы в Россию. Мы хорошо знакомы с этой страной, доверяем ей, высоко оцениваем. Нам выпала большая честь ввести Россию в этот спорт и представлять марку «Лада» на мировом уровне автоспорта. Мы вместе с нетерпением ждем захватывающего и успешного сезона», – говорится в официальном заявлении команды. Sports.ru