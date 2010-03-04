Хиддинк стал основным кандидатом на пост тренера африканской сборной

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) Жак Анума заявил, что он провел переговоры с Гуусом Хиддинком по поводу его работы с ивуарийской сборной на чемпионате мира 2010 года. Об этом сообщает BBC Sport. По словам Анума, в случае успешного завершения переговоров контракт с Хиддинком может быть подписан в середине следующей недели. Анума отметил, что Хиддинк не является единственным кандидатом на пост тренера сборной Кот-д'Ивуара. При этом президент FIF подчеркнул, что он хотел бы видеть на посту наставника команды именно голландца. Пост тренера ивуарийской сборной стал вакантным после увольнения Вахида Халилходжича, который был отправлен в отставку после поражения Кот-д'Ивуара в 1/4 финала Кубка Африканских наций. Контракт Хиддинка со сборной России действует до 30 июня 2010 года. В августе Хиддинк возглавит сборную Турции. Соглашение голландского тренера с турками будет действовать до 2012 года. Таким образом, даже если Хиддинк возглавит сборную Кот-д'Ивуара, по окончании ЧМ-2010 он должен будет покинуть эту команду. Ранее сообщалось, что назначить Хиддинка тренером сборной Кот-д'Ивуара попросил нападающий Дидье Дрогба, который играл под руководством голландца в лондонском "Челси". Однако Анума подчеркнул, что никто из игроков не может повлиять на решение федерации назначить тренером национальной команды того или иного специалиста. Ивуарийцы на ЧМ-2010 выступят в группе G. Соперниками Кот-д'Ивуара на групповом этапе будут сборные Бразилии, Португалии и КНДР. Lenta.ru