Форварду сборной Парагвая пока не удалили пулю из головы

Хирург, который проводил операцию форварду сборной Парагвая Сальвадору Кабаньясу, получившему огнестрельное ранение в голову в одном из баров Мехико в конце января, заявил, что на полное восстановление футболиста могут понадобиться годы. «Кабаньяс уже видел себя в зеркале. Он не задавал никаких вопросов, просто смотрел на свое отражение без какой-либо реакции. На реабилитацию может уйти от одного до трех лет, сказать точно нельзя», — заявил доктор Эрнесто Мартинес. По словам специалиста, Кабаньяс не помнит, что с ним произошло. Врачи приняли решение пока не извлекать пулю из головы игрока, сообщает Reuters. Динамо Киев от Шурика, sports.ru, Gazeta.ua