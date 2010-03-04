В Ванкувере бесплатно поили алкоголем всех людей в российской форме

Российская власть недовольна не только спортивными чиновниками. У сенаторов есть вопросы к официальному партнеру Олимпийских игр в Сочи Bosco di Ciliegi. В центре Ванкувера в баре, принадлежащем спонсору российских олимпийцев, бесплатно раздавался алкоголь всем, кто был в российской форме. «Туда приезжала гламурная тусовка, а не болельщики. Если они спонсоры, значит, надо спаивать всех до поросячьего визга?» — возмущен сенатор Амир Галлямов, который ездил в Ванкувер. Он собирается запросить Федеральную налоговую службу, а если понадобится, то и следственные органы об источниках финансирования Bosco-бара. А в конце марта «поднять вопрос» на заседании комиссии Совета Федерации по физкультуре и спорту, сообщают Ведомости. По словам чиновника, открытие Bosco-бара в Ванкувере — частная инициатива компании, формального отношения к «Русскому дому» заведение не имело. Владелец Bosco на эту тему комментариев не дает. Gazeta.ua по материалам СпортОнлайн