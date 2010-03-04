Пакьяо: Не знаю, станет ли бой против Клотти последним в моей карьере

Чемпион WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, его тренер Фредди Роуч и промоутер Боб Арум провели совместную пресс-конференцию. Главной темой беседы стала ситуация вокруг боя с Флойдом Мэйвезером-младшим и возможным завершением карьеры Мэнни Пакьяо. Пакьяо высказал свою точку зрения по этому поводу, отметив, что в случае удачного исхода в поединке с Джошуа Клотти его новой целью станет Мэйвезер-младший, и никто другой. «Я не знаю, станет ли бой против Клотти последним в моей карьере. Сейчас я чувствую, что могу выступать на самом высоком уровне и проводить бои только против сильнейших бойцов. В случае моей победы на Клотти, я бы хотел видеть в качестве своего следующего противника только Флойда Мэвезера-младшего», – сказал Пакьяо. Фредди Роуч заявил, что Мэйвезеру-младшему стоит умерить свои аппетиты и всерьез подумать о бое против Пакьяо. «Не могу понять Мэйвезера-младшего. Неужели он не понимает, что люди хотят видеть его бой против Мэнни. Если он победит Мозли, то против кого ему выходить на ринг? Не думаю, что зрителям будет интересен его бой против Эдвина Валеро или еще один поединок против Хуана Мануэля Маркеса. Я бы не хотел, чтобы бой против Клотти стал для нас с Мэнни последним и Пакьяо ушел из бокса, но это жизнь и случиться может всякое», – цитирует Фредди Роуча Sports.espn.go.com. Sports.ru