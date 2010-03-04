Бокс. Поветкин будет драться с мексиканцем 13 марта

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF россиянин Александр Поветкин 13 марта в Берлине встретится с 28-летним мексиканским боксером Хавьером Морой. Бой будет носить статус рейтингового и рассчитан на 10 раундов, сообщает SPORTBOX.ru. На профессиональном ринге Мора, имеющий прозвище Монстр, провел 29 поединков, в 22 из которых победил (18 нокаутов), а один бой, против американца Кирка Джонсона, свел вничью. На данный момент он возглавляет национальный рейтинг супертяжей. В 2007 году Мора встречался на ринге с россиянином Султаном Ибрагимовым и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.