Министр спорта России в отставку идти не хочет

4 марта 2010, 15:33

В Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ пройдут структурные и кадровые изменения, а подготовка российских спортсменов к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи будет вестись в «ручном режиме», заявил в четверг Интерфаксу глава Минспорттуризма Виталий Мутко. «Ни я, ни Министерство спорта - мы не снимаем с себя ответственности за выступление российской сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Будет сделан серьезный анализ, и будут вноситься изменения - и организационные, и кадровые, на базе опыта Олимпиады в Ванкувере. Но есть системные ошибки и проблемы, которые накапливались годами, на их устранение нужно время», - сказал Мутко. Напомним, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев в четверг сделал официальное заявление о своей отставке. По его словам, комитетом были созданы «необходимые организационные и технические условия» для участия российской команды в Олимпиаде в Ванкувере, однако выступление нашей олимпийской команды не оправдало ожиданий соотечественников. В продолжение темы назревших реформ министр спорта заявил, что подготовка российской сборной к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи будет вестись в «режиме ручной работы». «То место, которое мы получили в Ванкувере, - не для нашей страны. Мы должны сделать все, чтобы восстановить лидерство в мировом спорте», - сказал Мутко. «Проблем много. За годы мы растратили спортивную науку и потеряли кадровый потенциал. Многих зарубежных фигуристов тренируют тренеры, которые в свое время покинули нашу страну. В некоторых видах отсутствует конкуренция, а также ближайший резерв. Это все системные проблемы, мы работаем над их устранением, но за год кардинально ситуацию не исправишь», - заявил министр. По словам Мутко, в России нет объектов для подготовки спортсменов в таких олимпийских видах, как санный спорт, бобслей и скелетон, фристайл, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина. «Сейчас предпринимаем усилия, чтобы недостаток спортсооружений был восполнен. Из 45 олимпийских видов спорта только 12 имеют федеральные центры подготовки спортивных сборных команд России. 14 видов получат возможность заниматься в таких центрах только в текущем году», - сказал Мутко. «Есть проблема допинга. Некоторые у нас уже не могли мыслить о подготовке спортсменов без включения допинговых средств. Мы стали решительнее бороться с допингом. Спорт высших достижений – это высокотехнологический процесс. Он требует соблюдения безукоризненной дисциплины и постоянных тренировочных нагрузок. А допинг разрушает и систему подготовки, и психику спортсменов и тренеров», - подчеркнул министр. «В целом усилилась глобальная конкуренция в олимпийских видах спорта. Для девяти олимпийских дисциплин в Ванкувере мы не смогли отобрать спортсменов. Мы конкурировали в 30 дисциплинах из 77. США конкурировали в 65 дисциплинах из 86», - добавил Мутко. «В последнее время предприняты системные шаги по изменению ситуации в спорте. Этому уделяют огромное внимание и президент, и председатель правительства РФ. В августе 2009 года правительством была утверждена стратегия развития физической культуры и спорта. Мы сдаем по 200 спортивных объектов в год, начали модернизацию системы физического воспитания в школах, намерены серьезно реформировать систему подготовки спортивного резерва для сборных команд России, повысить роль регионов», - сказал Мутко.

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