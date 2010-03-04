Легионеры «Динамо» и «Шахтера» отличились в матчах своих сборных

В среду, 3 марта, ведущие легионеры киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» приняли участие в товарищеских матчах своих сборных, передает «Корреспондент». Удачливее других проявил себя динамовский универсал Роман Еременко, забивший первый свой мяч за сборную Финляндии, сообщает пресс-служба чемпионов Украины. К слову, соперники финнов мальтийцы едва не сотворили сенсацию. После часа игры островитяне вели 1:0, без проблем отбивая отнюдь не грозные наскоки финнов. Но на 66-й минуте встречи динамовец Роман Еременко, для которого эта игра была 25-й в футболке национальной сборной, реализовал пенальти, а еще спустя четыре минуты Суоми благодаря точному удару Вуоринена вышли вперед. Неожиданное поражение потерпела в родных стенах сборная Румынии. В Тимишоаре в присутствии 15000 зрителей подопечные сына наставника «Шахтера» Развана Луческу уступили Израилю 0:2. Тибериу Гиоане вышел на поле на 82-й минуте встречи, ничем в оставшееся до финального свистка время не сумев помочь своей команде. Словно желая реабилитироваться за непопадание в финальную часть Кубка мира, уверенную игру и положительный результат в товарищеском матче показала Хорватия. В Бельгии Клетчатые победили местную сборную 1:0. Единственный мяч на счету Нико Кранчара. Огнен Вукоевич вышел в стартовом составе и отыграл в центре полузащиты до 83-й минуты. С первых минут против сборной Бельгии также вышел и капитан Горняков Дарио Срна и провел на поле 91 минуту, после чего был заменен, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер». Также отметим, что чешский полузащитник «Шахтера» Томаш Хюбшман вышел в стартовом составе выездного поединка с Шотландией и сыграл 79 минут. Спарринг завершился минимальной победой хозяев поля - 1:0. Сборные Сербии и Нигерии, активно готовящиеся к Кубку мира-2010, в своих товарищеских матчах без видимых проблем победили. В игре Алжир - Сербия (0:3) наставник балканцев Радомир Антич выпустил Милоша Нинковича за 15-ть минут до окончания встречи. А нигерийцы на игру с ДР Конго (5:2) выставили состав сформированный преимущественно из игроков местных клубов и на этот раз к услугам Айилы Юссуфа решили не прибегать.