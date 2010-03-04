Шацких: Пока я здесь не выступал, уровень чемпионата Украины повысился

Нападающий киевского «Арсенала» Максим Шацких поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Вячеслава Грозного. «Очень рад вернуться на Украину. Честно, соскучился. Видно, что даже за то короткое время, пока я не выступал здесь, уровень чемпионата повысился и стремительно продолжает расти, что не может не радовать. Вячеслав Грозный - великолепный наставник и не менее великолепный человек. Я его очень уважаю. Мы с ним знакомы ещё с тех времён, когда он был тренером «Спартака». Все к нему относятся с уважением», - приводит слова Шацких «Спорт.com.ua».