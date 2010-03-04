Маркевич: Постараюсь найти общий язык с Ворониным

Нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин, известный своим непростым характером, может вернуться в сборную Украины при новом главном тренере Мироне Маркевиче. О возможности предоставления нового шанса футболисту наставник заявил в интервью газете «Блик». «Думаете, у меня в «Металлисте» играют сплошь и рядом паиньки и ангелы? У всех людей разные характеры, судьбы, видение жизни. С футболистами, которых принято относить к разряду звёзд, ещё сложнее. Нужно быть с ними аккуратными, стараться их понять и найти к каждому подход. Это касается и Воронина. Футболист он приличного уровня, а его отношения с другими тренерами уже в прошлом. Начнем, как говорится, с чистого листа. Главное, чтобы форма и уровень игры Андрея не вызывали сомнений, а общий язык с ним я постараюсь найти», — сказал Маркевич.