Виталий Кличко: Заберу у Хэя пояс и завершу карьеру

Чемпион мира по версии WBC украинец Виталий Кличко еще раз подтвердил, что не собирается в ближайшее время заканчивать спортивную карьеру, рассказал о переговорах с Николаем Валуевым и о возможном бое с Дэвидой Хэем. «В ближайшее время завершать спортивную карьеру я не собираюсь. Во-первых, есть цель, от которой мы с братом не отрекались. Хотим собрать все пояса в одной семье. Поэтому если представители Николая Валуева все-таки согласятся на наши условия и наш поединок состоится, то этот бой не будет для меня последним. Хотя на сегодняшний день переговоры с россиянином зашли в тупик. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев нам удастся договориться с Дэвидом Хэем о бое, я заберу у него пояс чемпиона по версии WBA и тогда сразу объявлю о завершении карьеры. Думаю, есть все основания надеяться, что с третьей попытки Дэвид таки согласится встретиться с одним из Кличко, а пока пусть защитит свой титул в поединке с Джони Руисом», – цитирует Виталия Кличко Sports.ru со ссылкой на Isport.ua.