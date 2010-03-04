Срна выразил свой «негатив» к дополнительным арбитрам

Более 70 процентов капитанов футбольных команд-участников Лиги Европы УЕФА, среди которых и капитан «Шахтера» Дарио Срна, выразили негативное отношение к дополнительным пятому и шестому арбитру, которые следят за ситуаций в штрафной площади. Подавляющее большинство капитанов отметили в анкете Международного совета футбольных ассоциаций, от которого исходят предложения об изменении правил игры в футбол, что не видят смысла в двух арбитрах, которые находятся за воротами. Предполагалось, что они должны свести к минимуму количество судебных ошибок в штрафной площади. Однако почти единогласно 48 капитанов выразили предпочтение внедрению электронных технологий, которые бы информировали, пересек мяч линию ворот или нет, а не полагаться на человеческий фактор, передает Террикон. В среду президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанкарло Абете призвал ФИФА, чтобы они смягчили свою жесткую позицию о невозможности использования видеотехнологий. Этот вопрос будет вновь обсужден на заседании комитета ФИФА в следующую субботу в Цюрихе.