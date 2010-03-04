Маркевич просит украинскую Премьер-лигу изменить календарь

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич планирует обратиться в украинскую премьер-лигу с просьбой внести изменения в календарь. Тренер считает, что необходимо поменять местами финал Кубка страны, намеченный на 16 мая, и последний тур чемпионата, который должен состояться 9 мая. По словам Маркевича, 17 мая он планирует начать подготовку к товарищеским матчам, а длинная пауза между окончанием чемпионата и сбором национальной команды не позволит игрокам сохранить физические кондиции, сообщает «Спорт Экспресс».