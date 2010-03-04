Евро-22012. Правительство выделило деньги на строительство стадиона во Львове

3 марта правительство приняло решение о выделении 50 млн. гривен авансового платежа на строительство стадиона во Львове, который примет матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2012 года.. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Львовской горадминистрации. «Эти средства нам нужны для того, чтобы генподрядчик смог закупить новые стройматериалы, опалубки для строительства монолитных колонн посадочных мест. Строительство стадиона не может ждать, пока будет принят государственный, а потом местный бюджет, потому что нам нужно постоянно поддерживать тот высокий темп строительства, который стартовал неделю тому назад,» - прокомментировал и.о. директора ЛКП «Дирекция по строительству стадиона во Львове» Роман Черкасс.