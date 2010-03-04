Украинская Премьер-лига утвердила план-календарь сезона 2010/2011

Участники украинской Премьер-лиги провели Общие сборы. На них рассмотрены рабочие вопросы, которые касаются поточного функционирования Объединения, а также главные векторы развития ПЛ. Результатом встречи стало утверждение плана-календаря соревнований на сезон 2010/2011 г. Первыми с межсезонья, 4 июля, выйдут участники Интер Суперкубка Украины. 10 июля – базовый день первого тура чемпионата Украины. В его последней части будет сыграно 19 туров, последний состоится 27 ноября. Зимний перерыв продолжится до 5 марта. 21 мая чемпионат завершится, а 25.05, в случае необходимости, будет проведен «золотой матч». 29 мая – финал Датагрупп Кубка Украины. Теперь план-календарь должен утвердить Исполком ФФУ.