Форвард сборной Германии пытался выбить телефон из рук журналиста

Форвард сборной Германии по футболу Лукаш Подольски повздорил с репортером немецкого спортивного телеканала DSF после поражения в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на сайт DSF. Подольски рассердили слова журналиста о плохой игре нападающего. Однако до драки дело не дошло. Как сообщает интернет-издание Goal.com, репортер Кристиан Ортлепп после игры сказал Подольски: «Это была не лучшая ваша игра за сборную Германии. Пожалуй, лучше всего сегодня вы действовали во время разминки, до выхода на поле». Футболиста возмутили комментарии репортера. Подольски попытался выбить мобильный телефон из рук журналиста. По словам Ортлеппа, Подольски неправильно истолковал его слова. При этом репортер подчеркнул, что форвард не нападал на него и не пытался его избить. Матч Германия - Аргентина состоялся 3 марта в Мюнхене. Подольски провел на поле все 90 минут, но отличиться не сумел. Единственный гол в игре забил аргентинский форвард Гонсало Игуаин на последней минуте первого тайма.