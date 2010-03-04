Формула-1. Хэмилтон: Во время тестов я отлично повеселился

Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон признался, что испытывает особые ощущения во время борьбы с Михаэлем Шумахером на трассе, и заявил, что доволен итогом тестов в Барселоне, хотя не рассчитывал на столь успешное их завершение. «Во время тестов я отлично повеселился. Я был на длинной серии кругов, когда догнал Михаэля. Вместо того чтобы отстать, я подумал, почему бы не попробовать приблизиться к нему. Было очень любопытно и полезно посмотреть, на что способен болид. Я смог оказаться на внутренней траектории одного из поворотов, думаю, Шумахеру тоже понравилась наша борьба, но у нас определенно был абсолютно разный темп, у него было много топлива, я был на легкой машине. Видеть Михаэля впереди и знать, что это он, было уникальным ощущением, совсем не похожим ни на что другое. Он семикратный чемпион «Формулы-1», настоящая легенда. Не знаю, была ли у меня какая-то определенная цель на тестах в Барселоне. Я хотел удостовериться, что болид хорош, что мне в нем комфортно, этого мы добились. Я не хотел быть быстрейшим, и команда не планировала тренировать квалификационные круги. Мы просто тестировали разные типы резины, и я показал хорошее время. Мы еще определенно сможем добиться прогресса, но здорово завершить тесты на высокой ноте», – цитирует Хэмилтона Sports.ru со ссылкой на Autosport.