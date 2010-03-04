Олимпийский чемпион сделал секс-рабыней 14-летнюю девочку

Полиция американского штата Арканзас арестовала олимпийского чемпиона 1984 года по баскетболу, которого обвиняют в организации детской проституции. Вместе с супругой бывший спортсмен похитил 14-летнюю девочку, которую потом подвергли изнасилованиям и сдали в стрип-клуб, сообщает NEWSru.com. Под арест попал 47-летний Элвин Робертсон, которого полицейские схватили в городе Бентонвилль в минувшую пятницу, сообщает помощник шерифа округа Бексар Ино Бадилло. Вместе с шестью другими фигурантами спортсмена обвиняют в похищении 14-летней девочки, которая смогла сбежать и дать показания против злоумышленников, передает Newsru.com. Расследование началось после того, как в апреле 2009 года пострадавшая остановила в техасском городе Корпус-Кристи полицейский внедорожник и заявила, что ее насильно вывезли из Сан-Антонио. По словам девушки, похитители заставляли ее танцевать в местном стрип-клубе. А перед тем пострадавшая была несколько раз изнасилована разными мужчинами, в том числе в извращенной форме. В конце концов девочке удалось убежать от сторожившего ее 49-летнего Лесли Кэмпбелла. В феврале 2010 года он был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней пленницы. О подробностях похищения Ино Бадилло ничего не сообщает. Однако, по словам родителей пострадавшей, перед этим она убежала из дома. Примечательно, что одним из фигурантов этого дела является гражданская жена бывшего спортсмена Элвина Робертсона, которая тоже участвовала в похищении девочки, как написано в ордере на арест баскетболиста. 41-летняя Рейчел Макинтош тоже была арестована утром 26 февраля по обвинению в торговле людьми и принуждении к проституции несовершеннолетнего. В 2002 году Робертсон был приговорен к трем годам заключения условно за попытку изнасилования собственной подруги. Однако позднее партнерша спортсмена отказалась от обвинений в его адрес. А в 1997 году Робертсон провел год в тюрьме за серию ссор с применением насилия по отношению к другой своей тогдашней подруге. К тому времени он уже покинул NBA и закончил спортивную карьеру. В 1984 году Элвин Робертсон стал олимпийским чемпионом по баскетболу в составе сборной США. Он также был признан лучшим защитником NBA сезона-85/86. Тогда Робертсон играл в составе San Antonio Spurs, сообщает NEWSru UA. За свою карьеру четырехкратный участник "Матча всех звезд" NBA, родом из Огайо, успел поиграть за Milwaukee (1989–1993), Detroit (1993) и Toronto (1995–1996). Робертсон, который в свое время стал рекордсменом по числу квадрупл-даблов за историю НБА, имеет длинный список правонарушений: нападение на человека с причинением телесных повреждений (7 эпизодов), нарушение правил дорожного движения (3 эпизода), уклонение от уплаты налогов (2 эпизода), сопротивление при аресте, хулиганство, кража со взломом, преследование человека, нарушение судебного вердикта.