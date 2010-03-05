Л/атлетика. Шаповал выиграл бронзу на турнире по прыжкам в высоту

Украинский прыгун в высоту Виктор Шаповал вошел в тройку лучших на турнире Europa SC High Jump 2010 в Банска Быстрица (Словакия). Планку на первых трех высотах Виктор взял без проблем. Следующая высота 2.25 ему покорилась только с третьей попытки, зато 2.28 он взял сразу же. К сожалению, на 2.31 Шаповала поджидала неудача. Другой наш прыгун Антон Саевич в Словакии выступал менее удачно, завершив соревнования только на 12 месте. Победу в турнире праздновал чемпион Европы в помещениях россиянин Иван Ухов, его результат - 2.38 м. У женщин победила двукратная чемпионка мира Бланка Власич из Хорватии – 2.04 м. Прыжки в высоту. Europa SC High Jump 2010. Словакия Мужчины 1. И. Ухов (Россия) - 2.38 м 2. С. Они (Великобритания) - 2.33 3. В. Шаповал (Украина) - 2.28 12. А. Саевич (Украина) - 2.16 Женщины 1. Б. Власич (Хорватия) - 2.04 м 2. Э. Грин (Швейцария) - 1.95 3. В. Клюгина (Россия) - 1.92 Turnir.com.ua со ссылкой на hrdosport.sk