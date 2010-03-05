Капелло отказался возглавить сборную России

Главный тренер сборной Англии по футболу Фабио Капелло отказался принять предложение возглавить национальную команду России, которую покинул голландский специалист Гуус Хиддинк. Об этом со ссылкой на близкие к итальянскому тренеру источники пишет Times. По данным издания, Капелло провел две встречи с президентом Российского футбольного союза Сергеем Фурсенко, выразившим надежду на сотрудничество с итальянцем. Однако по итогам переговоров наставник сборной Англии не изъявил желания работать со сборной России. «Лента.ru»