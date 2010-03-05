Поединок Кличко – Чемберс будет транслироваться онлайн

Поединок чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO Владимира Кличко и официального претендента Эдди Чемберса, который пройдет 20 марта на футбольной арене Дюссельдорфа, будет транслироваться он-лайн на сайте www.klitschko.com. Любители бокса из США, Канады, Пуэрто-Рико смогут воспользоваться данной возможностью, а трансляция будет осуществляться по системе pay-per-view (14.95 долларов США). Подписка на сайте стартует с 8 марта. Владимир Кличко заявил, что считает использование передовых информационных технологий в спорте очень важным и перспективным направлением. «Меня всегда интересовали новые технологии, и я в восторге от трансляций через Интернет. Я очень рад, что наша компания KMG (Klitschko Management Group) является первопроходцем в этом сегменте рынка. Уверен, что трансляции боев он-лайн станут прибыльными », – цитирует Владимира Кличко Klitschko.com. СПОРТ СЕГОДНЯ