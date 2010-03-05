Российского олимпийского туроператора заподозрили в спекуляциях с билетами

5 марта 2010, 10:38

Российскую фирму «Олимпийская панорама», которая занималась продажей билетов на зимние Олимпийские игры в Ванкувере, уличили в значительном завышении цен. Как пишет 5 марта, в пятницу, издание «Ведомости», компания, являющаяся официальным билетным агентом Олимпийского комитета России (ОКР), продавала билеты с наценкой в 120 процентов от номинала. О том, что «Олимпийская панорама» торгует билетами по завышенным ценам, 2 марта в своем блоге на LiveJournal написал пользователь aklimushkin. В нем он рассказал историю о том, как его друг попытался приобрести билеты на Игры-2010 с помощью «Олимпийской панорамы». Связавшись с сотрудниками компании, знакомый блогера aklimushkin попросил подобрать для него и его супруги тур в олимпийский Ванкувер. Представители фирмы согласились помочь и предложили герою записи в ЖЖ приобрести путевку, в стоимость которой были включены «авиаперелет прямым рейсом Аэрофлота (экономкласс); проживание в выбранном отеле без завтрака; трансфер: аэропорт - отель - аэропорт; один билет на хоккей с участием сборной России; один билет в день на соревнования по лыжным гонкам и биатлону в Уистлере; оформление визы и страховки». Стоимость тура от «Олимпийской панорамы» составила 2 миллиона 88 тысяч рублей. Друг блогера отказался от услуг российского билетного агента, самостоятельно организовал поездку на Олимпиаду для своей семьи и обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на «Олимпийскую панораму». В ФАС «Ведомостям» подтвердили информацию о поступлении в ведомство заявления. При этом в службе подчеркнули, что усмотрели в действиях турфирмы признаки нарушения статьи 10 закона «О защите конкуренции» («злоупотребление доминирующим положением») и решают вопрос о возбуждении дела по факту инцидента. В ОКР газете заявили, что о завышении цен на билеты в комитете никто не знал. Более того, ОКР не контролировал установление цен на билеты в Ванкувер. С генеральным директором «Олимпийской панорамы» Александром Ратнером изданию связаться не удалось. Номинальная стоимость билетов на олимпийские соревнования и мероприятия варьировалась от 25 долларов (на лыжные гонки) до 1100 долларов (на церемонию открытия). Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), официальные билетные агенты имеют право повышать стоимость билетов на соревнования не более чем на 20 процентов. «Лента.ru»

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