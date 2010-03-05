В ФИА довольны работой Тодта

Президент испанской автогоночной федерации Карлос Грация считает, что с того момента, как Жан Тодт стал президентом, ФИА стала более открытой организацией. «Отношения с Мосли были добросердечными, но с Тодтом все стало еще лучше. Поскольку я верю в него как в менеджера и бизнесмена, который видит ФИА компанией. С ним ФИА стала профессиональней. Некоторые из членов Федерации заметили, что Тодт выбрал верное направление развития, он не рвется к прессе и не действует как слон в посудной лавке. А еще с Тодтом прекратятся конфликты с «Формулой-1», – цитирует Грацию Motorsport. СПОРТ СЕГОДНЯ